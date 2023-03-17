أخبار مصر.. انخفاض بدرجات الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 22 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، انخفاض طفيف وتدريجى على كافة الأنحاء ، ليسود مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصوتخل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الجنائية الدولية تأمر باعتقال الرئيس الروسى بتهم ارتكاب جرائم حرب فى أوكرانيا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر باعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

يذكر أنه في الرابع والعشرون من فبراير العام الماضي 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد و‌جمهورية لوجانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وبعد خطاب إعلان "بوتين" عن عملية عسكرية بهدف "تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها"، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.

النقل العام بالقاهرة تعدل مواعيد عمل الأتوبيسات خلال شهر رمضان.. تفاصيل

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن انتهاء هيئة النقل العام بالقاهرة من إستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام هيئة النقل العام بالتنسيق بين خطوطها ، وخطوط النقل الجماعى والمترو لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان مع تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصاً على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

وأشار اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام إلى أنه سوف يتم تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في هيئة النقل العام بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم حيث كانت مواعيد خروج السيارات إلى الخدمة في الأيام العادية من الساعة 5 صباحاً على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة7.00 صباحاً ونظراً لتأخر المواعيد الرسمية بمختلف المصالح والأعمال خلال الشهر الكريم فانه سوف يتم خروج 50% من سيارات الأسطول في المواعيد المعتادة المعمول بها حالياً الساعة( 5 صباحاً ) ويستمر خروج باقي الأسطول (50%) تدريجيًا حتى الساعة ( 8:30صباحاً )وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية وهو ما سيسهم فى مواجهة ذروة الصباح والتي تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم.

اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث تدفقت اليوم الجمعة، حشود الصحفيين على الجمعية العمومية، وذلك تمهيدا لعقد انتخابات التجديد النصفي للنقابة على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، ويتم المد ساعة بساعة لحين اكتمال النصاب القانونى.

وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا للاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة اليوم، بعد تأجيل انعقادها يوم الجمعة 3 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني، لمناقشة جدول الأعمال وإجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد نقيب الصحفيين و6 أعضاء من المجلس.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

أسعار الذهب اليوم تسجل 1990 جنيها للجرام عيار 21

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، صعودًا ملحوظًا بحوالي 40 جنيهًا للجرام، وسط ارتفاع في الطلب على المعدن الثمين، وكذلك تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1990 جنيها للجرام لأول مرة.



أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 1706 جنيهات

عيار 21 يسجل 1990 جنيها



عيار 24 يسجل 2259 جنيها

الجنيه الذهب 15840 جنيها

اونصة الذهب 1953 دولارا

فيتوريا يُحدد يوم 26 مارس موعدا للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب

حدد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، يوم 26 مارس الجارى موعدا للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب المحدد لها يوم 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2024، علما بأن مباراة الذهاب تقام فى القاهرة يوم 24 مارس باستاد القاهرة الدولى.

ويراقب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا المقرر لهما اليوم الجمعة فى الجولة الرابعة من البطولة أمام كل من القطن الكاميرون وشباب بلوزداد الجزائرى، قبل اعلان قائمة المنتخب بعد انتهاء المباراتين.

ويعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين خلال الساعات المقبلة استعدادًا لمباراتى مالاوى والذى تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوى الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.

مجموعة الزمالك.. الترجى يتأهل إلى ربع النهائى بالتعادل مع المريخ.. فيديو

تأهل فريق الترجى التونسى إلى الدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع نظيره فريق المريخ السودانى بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر الجمعة فى ليبيا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2022 / 2023.

جاء الهدف الوحيد فى الدقيقة 23 عبر اللاعب محمد على بن حمودة، بعد هفوة من مدافع المريخ الذى كان يتحدث مع الحكم، ولم يشهد زميله الذى ينفذ رمية التماس، قبل أن ينقض عليها لاعب الترجي ويسجلها.

الإسكان: طرح وحدات جاهزة للتسليم ضمن "سكن كل المصريين 4" بـ6 محافظات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان "سكن كل المصريين 4"، لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل، والذي يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية.

وأضاف "الجزار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا الطرح يأتي بعد أن وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 230، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع هذه الوحدات السكنية بالسعر الحر، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف من هذا الطرح هو التأكد من أن المشروع يشمل شريحة أكبر من مختلف فئات المجتمع، وذلك استكمالًا لتحقيق أهداف البرنامج سواء نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، مؤكدة أنه تم مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات، مع مراعاة وضع شروط حجز الوحدات بصورة تتلاءم مع الإمكانيات المادية للمواطنين متوسطي وفوق متوسطي الدخل، حيث تم تقييم الوحدات وأسعارها وفقًا للموقع ونسبة التميز.

الحكومة تنفى تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة مع تطبيق التوقيت الصيفى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة، تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن تطبيق نظام التوقيت الصيفي لن يكون له أي تأثير على مواعيد بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة، وأنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، دون أن يطرأ عليها أية تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتستمر حتى السبت الموافق 15 يوليو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزير المالية: حريصون على دعم زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الجانب المصرى على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر؛ للاستفادة مما تُوفره الدولة من فرص استثمارية متميزة فى مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تُتيحه من دعم غير مسبوق للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وحوافز جاذبة للقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، وفى ظل بنية تحتية قوية، وبنية تشريعية متطورة.

جاء ذك على خلال لقاء وديا بين الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره السعودى محمد الجدعان، على هامش ختام جلسات المؤتمر الدولي للقطاع المالي بالرياض، فى إطار حرصهما على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين على نحو يتسق مع قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية التى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ووسط سيناء ومدت القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بالمنيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين فى حادث إنهيار منزل، بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى.

تلقيت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإنهيار منزل بقرية منشأة دعبس التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن وجود وفيات ومصابين.

علي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل أسفر عن مصرع 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى كما أصيب 2أخرين باصابات متنوعه

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى إزالة أثار الحادث.

قرعة دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يصطدم بـ تشيلسى فى ربع النهائى

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فريق ريال مدريد في مواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي، خلال القرعة المقامة حاليا في مقر "يويفا"، بمدينة نيون سويسرا للموسم الجاري 2022-2023.

وفاز ريال مدريد ذهابا على ليفربول في دور الـ16 5-2 وكرر ريال مدريد فوزه مرة أخرى على ليفربول بهدف نظيف في إياب ثمن النهائي، لتكون النتيجة 6-2 مجموع المواجهتين.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



وتأهل 8 أندية إلي ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد إسدال الستار على منافسات دور الـ16، وهم ريال مدريد حامل اللقب، بايرن ميونخ، ميلان وانتر ونابولي، بنفيكا البرتغالي، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.