وكيل أوقاف الأقصر: بيع أول 3 صكوك فى مشروع صكوك الإطعام فى إدارة القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بيع أول 3 صكوك ضمن مشروع الإطعام بمديرية الأوقاف، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم تخصيص 11 منفذ لبيع الصكوك للمواطنين.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 ه / 2023 م، حيث نجحت إدارة أوقاف القرنة بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان مدير الإدارة ببيع عدد 3 صكوك، موضحاً أن هذا الرقم يمثل باكورة عمل المشروع بالمديرية، حيث أعلنت المديرية منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، والتى بلغت فى مجملها عدد 11 منفذ.



وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لإستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.



كما انتهت مديرية أوقاف الأقصر من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني لعام 1444هــ - 2023م، والذي يعقد يومياً عقب صلاة التراويح بمسجد السيد يوسف بوسط مدينة الأقصر، وذلك في إطار إستعداد مديرية أوقاف الأقصر للأنشطة الدعوية بشهر رمضان 1444هــ، حيث أنه من المقرر أن يحاضر فى الملتقى الفكرى يومياً بمسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك فى وسط مدينة الأقصر، نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.