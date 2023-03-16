وفاة الصحفية سعاد أحمد مراسلة الوطن بأسيوط.. واليوم السابع تنعى الزميلة

أسيوط - هيثم البدرى

توفيت الزميلة الصحفية سعاد أحمد مراسلة جريدة الوطن فى محافظة أسيوط، بعد صراع مع المرض.

وينعى "اليوم السابع" الزميلة سعاد أحمد مراسلة جريدة الوطن، ويتقدم بخالص العزاء لأسرة الزميلة الراحلة وزملائها بجريدة الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

ونعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ببالغ الحزن والأسى وفاة الصحفية سعاد أحمد مراسلة جريدة الوطن بأسيوط، والتى وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض، سائلاً المولى "عز وجل" أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت - وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر الفقيدة الراحلة ولنقابة الصحفيين، داعيًا الله أن يلهم أهلها الصبر الجميل، واصفاً الفقيدة الراحلة بأنها محبة لعملها الصحفى ومخلصة فى اداء عملها والتواصل المستمر لحل مشاكل المواطنين.