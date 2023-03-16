وزير الطيران المدني يهنئ العاملين بمناسبة قرب شهر رمضان

كتبت رحاب نبيل

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى، التهنئة لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، شهر الرحمة والمغفرة، موجهاً لهم الشكر على ما يبذلونه من عمل دؤوب وجهودً مخلصة وتفانٍ حقيقي كلٍ في موقعه.

وقال وزير الطيران في رسالة للعاملين بمناسبة قرب شهر رمضان" أنني بحق فخور بكم كثروة حقيقية وركيزه للبناء داخل القطاع، فرغم كل التحديات التي أثرث سلباً على صناعة النقل الجوى العالمي، إلا أن قطاع الطيران المدني المصري بفضل أبنائه استطاع ليس فقط الصمود ومواصلة مشروعات التطوير والتحديث بل وإقامة مشروعات جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات تسهم في تشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر".

وأضاف الوزير في رسالته"ويشرفني هنا.. أن أشير إلى ما حققناه سويًا من نجاحات وخطوات مؤثرة لتطوير مختلف أنشطة الطيران المدني والذي تضافرت فيه جهود جميع العاملين وتعاونهم وتفانيهم فى العمل وحرصهم الدائم على تحقيق الهدف الأسمي وهو تقديم أفضل جودة من الخدمات لإرضاء جميع العملاء ".

وتابع" هذه الأيام المباركة، يملؤني التفاؤل أن القادم أفضل بإذن الله، بتعاونكم وبالعمل بروح الفريق، وأننا مصرون على المُضي قدماً لنجعل من تحقيق خططنا واستراتجيتنا الطموحة هدف أسمي قابل للتحقيق وليس حلما، وأن نكون جميعا علي قلب رجل واحد ونحن نواصل الليل بالنهار لإنجاز المشروعات التنموية من أجل النهوض بهذا المرفق الحيوي الهام، وبلا شك فإن مردود ذلك سيعود عليكم جميعا بالخير الذى تتمنونه من كل النواحى، لذا أحثكم جميعًا أبنائي وزملائي لبذل المزيد والمزيد من الجهد والعطاء واضعين نصب أعينكم غاية مثلي هي تقدم ورفعة شأن منظومة الطيران المدني واستمرار تقدمها حتى تصبح فى المكانة الرائدة التى تستحقها مصر بلادنا بين العالم كله".