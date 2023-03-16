اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 01:24 م
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نقابة الأطباء البيطريين: بدء ضم الأعضاء لدبلومة مكافحة العدوى بعد عيد الفطر

الخميس، 16 مارس 2023 01:16 م
نقابة الأطباء البيطريين: بدء ضم الأعضاء لدبلومة مكافحة العدوى بعد عيد الفطر الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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دعا الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، الأطباء البيطريين للتسجيل المباشر بدورات دبلومة مكافحة العدوى بوزارة الصحة دون التقيد بتسجيل الأسماء بالنقابة، ثم إعادة توجيهها للوزارة، وذلك عقب الزيارة التى تمت منذ أسبوعين مع الدكتورة سالى محيي الدين مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة.
 
وقد أوضحت الدكتورة سالي محيي الدين، في لقاءها بالأمين العام، أن الدبلومة التي تنظمها الوزارة ستكون بعد عيد الفطر، وسيتم ضم الأطباء البيطريين تباعا وفق أسبقية التسجيل بالوزارة نظرا لمحدودية مكان الدراسة والتدريب.
 
وفى ذات السياق، سيتم التواصل مع الإدارة العامة للمستشفيات التعليمية لإتاحة فرصة الدراسة والتدريب لديها نظرا لكثافة العدد الراغب فى الحصول على دبلوم و دورات مكافحة العدوى من الأطباء البيطريين.

رنقابة البيطريين

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ضم الاطباء البيطريين لمكافحة العدوى



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