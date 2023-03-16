موسكو: سنرد بالشكل المناسب على استفزازات أمريكية

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الروسية، إنها سترد بالشكل المناسب على استفزازات أمريكية، موضحة أن حادث المسيرة يشير لتعاظم النشاط الاستخباراتي الأمريكي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، الأربعاء، إنه أبلغ نظيره الروسى سيرجى شويجو أن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها فى المجال الجوى الدولى، بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيرة أمريكية كانت تحلق فوق البحر الأسود.

وخلال اتصال هاتفى أجراه وزيرا الدفاع الروسى والأمريكى، قال أوستن: "ستواصل الولايات المتحدة الطيران حيثما يسمح القانون الدولى بذلك".

وأضاف: "يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية".