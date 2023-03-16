مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان وعيد الفطر.. إنفوجراف

ينشر اليوم السابع مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك حسب ما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجاءت كالتالى:
☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.
☆ آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 وربع صباحا.
☆ آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12 ونصف صباحا
☆ آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقايق صباحا.
☆ آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحا.
☆ يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحده صباحا.
☆ محطة جمال عبد الناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.
☆ محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.
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