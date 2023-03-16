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مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان وعيد الفطر.. إنفوجراف

الخميس، 16 مارس 2023 03:00 ص
مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان وعيد الفطر.. إنفوجراف مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك حسب ما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجاءت كالتالى:
 
☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.
 
☆ آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 وربع صباحا. 
 
☆ آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12 ونصف صباحا 
 
☆ آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقايق صباحا.
 
☆ آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحا.
 
☆ يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحده صباحا. 
 
☆ محطة جمال عبد الناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.
 
☆ محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.
 
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مواعيد المترو

مترو الانفاق

مواعيد المترو فى رمضان

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