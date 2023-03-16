مصرع فتاة إثر سقوطها من أعلى منزلها بقنا

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، بعد سقوطها من أعلى سطح منزل، بقرية الشيخ علي، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع فتاة إدعاء سقوطها من أعلى سطح منزل في قرية الحلفاية بحري، مركز نجع حمادي.

وتبينمصرع أريج.ص.م، 22 عامًا، إدعاء سقوطها من الطابق الثالث، من أعلى سطح منزلهم في الشيخ علي بقرية الحلفاية بحري على مدخل الوادي، مركز نجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.