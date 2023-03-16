محافظ جنوب سيناء يُسلم غسالات وثلاجات وبوتاجازات للفتيات المقبلات على الزواج

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، إن البنك الزراعي المصري دعم محافظة جنوب سيناء بـ 75 جهاز كهربائي للأدوات المنزلية تتضمن غسالات، وثلاجات، وبوتاجازات، دعمًا للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء محافظة جنوب سيناء، وجرى توزيعهم على 25 فتاة خلال قرعة علنية، بواقع ثلاجة وغسالة، وبوتاجاز لكل فتاة، مساهمة من البنك الزراعي في تجهيز هذه الفتيات بهدف تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر للبنك الزراعي المصري لدعمه المستمر لمحافظة جنوب سيناء، وحرصه على تقديم يد العون لأبناء المحافظة من الأكثر احتياجًا، سواء من خلال تقديم المساعدات للفتيات المقبلات على الزواج، أو تقديم التسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال انطلاق القرعة العلنية لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات، بحضور محافظ جنوب سيناء، و علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والتي قدمها البنك الزراعي المصري لمساعدة الفتيات الأيتام بالمحافظة، وذلك على هامش انطلاق احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، والذي يعد الذكرى الـ36 لعودة طابا إلى الأراض المصرية.

وأكد المحافظ أنه جرى اختيار الفتيات بناءً على عدد من الشروط والضوابط، وبحث اجتماعي من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه في ظل القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، الذي وجه بتسخير كافة إمكانيات البنك للأهالي بجنوب سيناء، لذا يجري دعم المواطنين الأكثر احتياجًا بتقديم مساعدات للفتيات المقبلات على الزواج، وأيضًا مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا، بجانب التسهيلات الكبيرة التي يقدمها البنك للسيدات السيناويات للبدء في إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

كما قدم المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ 1000 بون بمبلغ 250جنية مواد غذائية أهالي جنوب سيناء توزيع لهم.