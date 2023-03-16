محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي 104 السبت المقبل

تحتفل محافظة المنيا، السبت المقبل، بعيدها القومي104، حيث سيضع الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا صباح السبت 18 مارس، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

ويتقدم نائب محافظ المنيا، بأصدق التهانئ القلبية لأهالي المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يوجه نائب المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءا له.