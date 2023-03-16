اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 مارس 2023 01:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي 104 السبت المقبل

الخميس، 16 مارس 2023 12:26 م
محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي 104 السبت المقبل محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي" 104"
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل محافظة المنيا، السبت المقبل، بعيدها القومي104، حيث سيضع الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا صباح السبت 18 مارس، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

ويتقدم نائب محافظ المنيا، بأصدق التهانئ القلبية لأهالي المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يوجه نائب المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءا له.

 

 

 
 
 


 

 


العيد القومى

عيد المنياالقومى

احتفالات العيد القومى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة