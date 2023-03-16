وقال الدبلوماسي الروسى - فى تصريح تلفزيونى نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسى، إنه ناقش خلال اجتماع استمر لمدة 30 دقيقة مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد، داخل مقر وزارة الخارجية الأمريكية، مخاوف روسيا بشأن مختلف الأنشطة الأمريكية على خلفية حادث الطائرة الأمريكية.



جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق رصد قوات الفضاء الروسية طائرة بدون طيار أمريكية من طراز (MQ-9) تحلق بالقرب من شبه جزيرة القرم.



كما أوضحت الدفاع الروسية أن مناورات الطائرة المفاجئة تسببت في فقدانها السيطرة وفقدان الارتفاع وتحطمها في الماء.