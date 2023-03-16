اليوم السابع
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مأمورو أقسام الشرطة يوزعون عبوات غذائية مجانية على المواطنين قبل رمضان..فيديو

الخميس، 16 مارس 2023 05:08 م
مأمورو أقسام الشرطة يوزعون عبوات غذائية مجانية على المواطنين قبل رمضان..فيديو مبادرة كلنا واحد - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أطلقت الداخلية مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة فى إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات من منطلق حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
 
 
وفى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، نظمت وزارة الداخلية قبل أيام قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي شمال سيناء، كما وفرت قوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وتراخيص المرور، كما تم تنظيم زيارات لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش، واستخراج مصدرات الأحوال المدنية لطلبتها.
 

كلنا واحد

الداخلية

عبوات غذائية



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