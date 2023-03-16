وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن صندوق النقد الدولي يتعرض لضغوط لجمع حزمة مساعدات أكثر شمولا لأوكرانيا، والتي تضررت اقتصاديا بسبب التدخل الروسي في فبراير 2022، ونقلت عن المصدر المطلع قوله إن الإعلان سيأتي في غضون أيام قليلة.

وأكد صندوق النقد الدولي - في بيان الليلة الماضية - أن مناقشات بشأن السياسات مع السلطات الأوكرانية جرت في العاصمة البولندية وارسو في الفترة من 8 إلى 15 مارس الجاري.

وقال فهرام ستيبانيان، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في أوكرانيا: "كانت المناقشات بين موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات الأوكرانية مثمرة، وتم إحراز تقدم جيد للغاية نحو الاتفاق على مجموعة من السياسات التي يمكن أن تدعم برنامجا مدعوما من الصندوق، وبناء على هذا التقدم، يتوقع الموظفون والسلطات اختتام المناقشات خلال الأيام المقبلة".

من جانبها، قالت أولينا بيلان كبيرة الاقتصاديين في بنك "دراجون كابيتال" الاستثماري، الذي يتخذ من كييف مقرا له، إن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد أمر بالغ الأهمية - إلى جانب التمويل بمليارات الدولارات من شركاء أجانب آخرين بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - لمساعدة أوكرانيا على "سد فجوة تمويل الميزانية الهائلة الناجمة عن حرب روسيا".

وأضافت بيلان "تسعى الحكومة للحصول على 43 مليار دولار من الدعم الخارجي للميزانية هذا العام، وفقا لتعديلات الميزانية الأخيرة، علاوة على 32 مليار دولار حصلت عليها في عام 2022".

وأشارت إلى أنه "في حين أن صندوق النقد الدولي قد يقدم فقط ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار هذا العام، وهو جزء يسير من إجمالي احتياجات التمويل، فإن البرنامج سيظهر دعما واسعا لأوكرانيا، وبالتالي سيساعد في ضمان التمويل الكافي من شركاء آخرين".

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من نصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد دمرت بسبب الهجمات الروسية، مما أدى إلى تفاقم الضربة التي لحقت بالاقتصاد الأوكراني.

وخلال المناقشات الأولية بين صندوق النقد الدولي والسلطات الأوكرانية، تم تحديد حجم القرض ما بين بين 14 و16 مليار دولار.

ووفقا للصحيفة، سبق لصندوق النقد الدولي أن منح أوكرانيا 2.7 مليار دولار من التمويل الطارئ، ووافق في ديسمبر الماضي على برنامج مدته أربعة أشهر للدولة يهدف إلى دعم الاقتصاد وإعداده للحصول على قرض كبير من الصندوق.

وحصلت أوكرانيا على أكثر من 38 مليار دولار من دعم الميزانية من الدول الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية منذ بداية الحرب.