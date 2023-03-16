غلق 10 منشآت والتحفظ على 800 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية

وتنفيذا لذلك ، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالاشتراك مع حى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات أمام مستشفى أحمد ماهر ، سوق الميرغنى، كنج عثمان، الخازن، إسماعيل مهنا، الخديوى، سلامة حجازى، محرم بك ، ميدان محطة مصر ، ابن زيتون ، والنبى دانيال، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 360 حالة إشغال متنوع و90 حالة هالك.

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالتتسيق مع شرطة المرافق بقيادة اللواء صلاح أبو الدهب حملة مكبرة مفاجئة ، بشارعي الجلاء منطقة فيكتوريا وميدان الساعة وجميلة بوحريد منطقة الساعة والسيوف وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 92 حالة إشغال متنوع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور والمارة ، ومصادرة معدات الباعة الجائلين بالطريق العام.

وشهد حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام إستهدفت شوارع ميدان الفسحه وشارع عبد السلام عارف وعلي عبادي والعيسوي ومحمد نجيب وخالد بن الوليد وإسكندر إبراهيم، وشارع 592 ومنطقة الساعة ، وأسفرت الحملة عن غلق 6 منشأت والتحفظ على عدد 220 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شارع جمال عبد الناصر، والسوق التجاري ، منطقة المعمورة الشاطئ ، وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 62 حالة إشغال متنوع.

وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لازالة الإشغالات وعربات الباعة الجائلين شملت شوارع الأمان، الاسناوي، ابن طولون، سيف اليزل، المكس منطقة مينا البصل، وأسفرت عن غلق 4 منشأت والتحفظ علي 66 حالة إشغال متنوع.

وشهد حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت طريق إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21 وأسفرت عن التحفظ على كميات كبيرة من الإشغالات المتنوعة.