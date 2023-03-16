عودة المياه لمدينة الخارجة بعد انقطاعها 12 ساعة بسبب عطل فى محطة الصرف

انتظمت عودة مياة الشرب إلى أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، وذلك بعد انقطاع استمر منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الأربعاء ، بسبب عطل فى محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة والذى تسبب فى خروج جميع محطات مياة الشرب بالمدينة عن الخدمة جبريا، لحين الانتهاء من إجراءات إصلاح هذا العطل، حيث جرى الدفع بمعدات مرفق المياه إلى موقع العطل، وتم إصلاحه وعودة المياه مرة أخرى للمدينة.

وكانت المحافظة، أعلنت عن نقل أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من الوحدات المحلية بالخارجة، الي تبعية شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم الانتهاء بشكل كامل من عملية نقل الأصول بمركز الخارجة، حيث تشكلت لجنة بقرار من وزير الأسكان، تضم عضو من هيئة مجلس الدولة تولت عملية الإجراءات الإدارية والدفترية والمستندية.

واستغرقت عملية نقل الأصول وقتا كبيرا، لحين حصر مكونات المرفق من سيارات وماكينات ومحطات تنقية ومعالجة وغيرها وجرى بعد ذلك تخصيص اعتمادات مالية لاستكمال عملية صيانة وإصلاح مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة.