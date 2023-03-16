طلاب من الغربية ينظمون ممرا شرفيا لمدير مدرسة بعد خروجه على المعاش

نظم طلاب مدرسة كفر خزاعل التابعة لإدارة السنطة التعليمية في محافظة الغربية، ممرًا شرفيًا من الطلاب والمعلّمين لتكريم المعلّم محمد عبد المعز الشيخ تخصص لغة عربية لبلوغه سن المعاش وقدموا له شهادات تكريم وهدايا تذكارية.

وشارك الطلاب والمعلمون بالمدرسة فى الممر الشرفى، وذلك بتقديم شهادات تكريم وكذلك هدايا تذكارية سائلين الله له التوفيق والسداد فى خطواته المستقبلية، كما قدم المعلم الشكر لجميع المشاركين على مشاعرهم النبيلة ممتنا لهم على ما أبدوه من مشاعر وحسن ودِاع له.

ونظم الطلاب عروضا رياضية وأخرى ثقافية، كما ألقوا قصائد شعرية فى حب المعلم وأدعية له بالتوفيق، وأعرب المعلم عن سعادته نظرا لتكريمه ممتنا لعمل الطلاب والمعلمين ومدير المدرسة ومدير الإدارة شاكرا تقديرهم له.