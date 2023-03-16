اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 مارس 2023 09:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب من الغربية ينظمون ممرا شرفيا لمدير مدرسة بعد خروجه على المعاش

الخميس، 16 مارس 2023 08:44 م
طلاب من الغربية ينظمون ممرا شرفيا لمدير مدرسة بعد خروجه على المعاش طلاب من الغربية ينظمون ممر شرفى لمدير مدرسة
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم طلاب مدرسة كفر خزاعل التابعة لإدارة السنطة التعليمية في محافظة الغربية، ممرًا شرفيًا من الطلاب والمعلّمين لتكريم المعلّم محمد عبد المعز الشيخ تخصص لغة عربية لبلوغه سن المعاش وقدموا له شهادات تكريم وهدايا تذكارية. 

 

وشارك الطلاب والمعلمون بالمدرسة فى الممر الشرفى، وذلك بتقديم شهادات تكريم وكذلك هدايا تذكارية سائلين الله له التوفيق والسداد فى خطواته المستقبلية، كما قدم المعلم الشكر لجميع المشاركين على مشاعرهم النبيلة ممتنا لهم على ما أبدوه من مشاعر وحسن ودِاع له. 

 

ونظم الطلاب عروضا رياضية وأخرى ثقافية، كما ألقوا قصائد شعرية فى حب المعلم وأدعية له بالتوفيق، وأعرب المعلم عن سعادته نظرا لتكريمه ممتنا لعمل الطلاب والمعلمين ومدير المدرسة ومدير الإدارة شاكرا تقديرهم له.

 


تكريم معلم

معلم من الغربية

طلاب الغربية

تعليم الغربية

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة

ممر شرفى وطبول.. طلاب وهيئة تدريس بكفر الشيخ يودعون مديرى مدرسة أحيلا للمعاش

الخميس، 09 مارس 2023 10:21 م

ممر شرفى من المعلمين والطلاب لمدرس بعد بلوغه سن المعاش بالفيوم

الخميس، 09 مارس 2023 05:57 م

ممر شرفى لـ600 حافظة للقرآن الكريم فى قرية طموة بالجيزة.. صور

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:37 ص

ممر شرفى وطبل بلدى ومزمار.. مظاهر احتفال الدفعة 22 من خريجى كلية طب بنى سويف.. الدفعة تكرم الأكبر سنا لمجهوداتهم.. وأطفال يرتدون تيشيرتات مكتوبا عليها "بابا بيتخرج وماما بتتخرج".. فيديو وصور

الإثنين، 30 يناير 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة