ضبط 60 مخالفة والتحفظ على 9.6 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بمطروح

كتب - أحمد الزغبى

شنت مديرية التموين بمطروح، حملات تموينية على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية، وتمكنت من ضبط 60 مخالفة تموينية، منها ضبط 9.6 طن دقيق مدعم قبل تهريبها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة و المرور على الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة عمل الأنشطة التموينية وما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات ، واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

وقالت المهندسة هند محمود مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، إنه تم تنظيم عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع قسم مباحث التموين بكلا من سيوة ومرسي مطروح و الضبعة وبرانى ،حيث شنت حملة تموينية مفاجئة الى مدينة سيوة بمعرفة إدارة الرقابة بالمديرية ، وتحرر عنها ضبط عدد 21مخالفة تموينية ، كان أبرزها ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم 9.600 طن قبل تهريبها الى السوق السوداء وإستخدامها في غير الغرض المخصص له.

وأضافت مساعد مدير التموين، أن حملة تموينية قامت بمركز ومدينة مطروح بمعرفة إدارة الرقابة بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ، وتحرر عنها ضبط عدد 14 مخالفة تموينية وحملة تموينية بمركز ومدينة الضبعة بمعرفة الإدارة التموينية هناك، وتحرر عنها ضبط عدد15 مخالفة تموينية ،وكذلك حملة تموينية بمركز ومدينة براني بمعرفة الإدارة التموينية هناك، وتحرر عنها ضبط عدد 10 مخالفات تموينية ، بإجمالي عدد المخالفات المحررة هو 60 مخالفة تموينية متنوعة منها: مخالفة تجميع دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء ، 29 عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية، مخالفتين بيع بأزيد عن السعر المقرر، 10عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية ، ومخالفات تتعلق بالمخابز البلدية منها 6 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن ، مخالفتين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،3مخالفات توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق ، مخالفة عدم الإحتفاظ بسجل التفتيش بالمخبز مخالفة عدم إعطاء بون للمواطن بصرف مستحقاته من الخبز البلدي، 5 مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في المخلفات.