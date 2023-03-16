صباح الرزق الحلال.. حصاد الجزر فى غيطان الشرقية.. صور

الشرقية - فتحية الديب

فى أجواء مبهجة يواصل عمال اليومية حصاد محصول الجزر بغيطان محافظة الشرقية، وفى موسم الجزر تنشط فرص العمل خاصة لربات المنازل وكبار السن، وتزرع محافظة الشرقية مساحات كبيرة من الجزر تتركز فى المراكز الجنوبية بالمحافظة وتعد هذه المراكز المورد الرئيسى للجزر بمختلف أنحاء المحافظة، ما يسهم فى توفير فرص عمل كثيرة للشباب.

والجزر تستغرق زراعته فى الحقول من 90 إلى 120 يوما وبعدها يعد جاهزا لعملية الحصاد، وأن المنزرع فى حقول الشرقية النوع اليابانى الذى يستخدم فى عمل المربى، ويغزو السوق المحلية، وأنه يقوم بشراء مساحات مزروعة بالجزر وبعدها يجهزها للبيع، وأن النوع المتداول بحقول الشرقية هو الجزر اليابانى الذى يصلح للأكل طازجا لاحتوائه على نسبة من السكر فيما يصلح النوع الفرنساوى للمخللات، وسعر الجزر يختلف على حسب نوع وجودة الزرع.

ويمر بمراحل عديدة من تقليع وغسيل وتعبئة فى أجولة من البلاستيك ثم التحميل فى السيارات، ويعطى الفدان إنتاجية 400 شيكارة وزن 50 كليو، ويعد جزر الشرقية من أفضل الأنواع نظرا لعوامل الطقس.