رئيس مركز الداخلة يجرى جولة تفقدية بقرض الأوقاف ويوجه بتحسين الخدمات

أجرى المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز و مدينة الداخلة جولة تفقدية بقرض الاوقاف بمدينة موط، يرافقه صابر مبارز نائب ثان رئيس مركز الداخلة ويوسف محمد مساعد رئيس المركز ورؤساء الاحياء بمدينة موط والعلاقات العامة، ووجه بتكثيف حملات النظافة وتحسين البيئة وصيانة وصلات المياه الخاصة بالعمارات السكنية حفاظا على سلامة المبانى والمواطنين، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.

وعلى الفور جرى تنفيذ حملة مكبرة شملت إزالة الأتربة من على جانبى الطريق ورفع القمامة والمخلفات والاشغالات وقص وتقليم الأشجار وإزالة النباتات العشوائية والحشائش بجوار العمارات بمعدات الوحدة المحلية، نفذها هيثم حسين رئيس حى شمال موط وأيمن محمد حسين رئيس حى الزهور والجناين وايهاب كامل رئيس حى جنوب موط، وأسامة ميلاد رئيس حى غرب موط وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة والحملة الميكانيكية.

وأكد رئيس المركز، أن أعمال النظافة وتحسين البيئة مستمرة لازالة جميع الاشغالات والمخلفات والأتربة ونقلها الى الأماكن المخصصة لها، وقص وتقليم الاشجار وإزالة الحشائش والنباتات العشوائية بجوار العمارات السكنية لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، مؤكداً على أنه لن يدخر جهدا فى سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم ، والتعامل الفورى مع أى شكاوى وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم فى تحقيق مصلحة وسلامة المواطن.