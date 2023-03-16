حبس عاطلين 4 أيام لضبطهما بـ250 طربة حشيش بالعامرية فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 250 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار بها على عملائهما بدائرة قسم العامرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاط اجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً للاتجار فى المواد المخدرة.

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقى القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفان محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر، كانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وكل من عمرو عارف وهيثم فخرى وكلاء النيابة العامة، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، عاقبت كل من " م.ع.ر" سائق توك توك و" م.م.ش" سائق توك توك بالاعدام شنقا مما أسند إليهما والسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات، والحبس سنتين للمتهم " م.م.ع"، والزمتهما جميعا بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم فى قتل وسرقة المجنى عليه الطفل " م.إ.م".

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أن التحريات توصلت إلى قيام كل من المتهم الأول " م.ع.ر" سائق توك توك والمتهم الثانى " م.م.ش" سائق توك توك، بأن عقدوا النية العزم على قتل المجنى عليه الطفل " م.إ.م" 15 سنة، وذلك بعد استدراجه بالتوك توك خاصته لتوصيلهم إلى أحد أماكن القسم واستخدم المتهمان الوشاح القماشى الذى كان يرتديه المتهم الثانى، وقام المتهمان بلف ذلك الوشاح حول عنق المجنى عليه، وقاما المتهمان بجذبة بقوة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاموا بالتخلص من الجثمان بالقائه بأحد المصارف المائية، ووضعوا عليه بعض القمامة والحشائش بقصد إخفائه وسرقوا التوك توك، وبيعة إلى المتهم الثالث "م.م.ع" عربجى، وحصلوا على مبلغ مالى بخس وأنفقه على ملذاته الشخصية وتعاطى المخدرات.