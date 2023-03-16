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جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية لقرية الخريجين بمطوبس ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 16 مارس 2023 08:22 م
جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية لقرية الخريجين بمطوبس ضمن مبادرة "حياة كريمة" جانب من القافلة الطبية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية متكاملة، إلى قرية الخريجين السيد البدوى التابعة لمركز مطوبس، وعدد من القرى المجاورة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكفر الشيخ، استمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة.

 

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة بتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

 

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ، كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

 

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

 

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1511 حالة من أبناء قرية الخريجين السيد البدوي والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

 

وأشرف على القافلة ميدانياً، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل الفقي، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، ومدير إدارة متابعة المشروعات، محمد صلاح، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذي ضم كلاُ من حازم عياد، وأحمد عبد الله.

 

بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ في قرية الخريجين
 قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ في قرية الخريجين
توافد كبير على القافلة
توافد كبير على القافلة

 

متابعة القافلة الطبية
متابعة القافلة الطبية

 


كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

كلية الطب

مستشفى جامعة كفر الشيخ

قافلة طبية



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