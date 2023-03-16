جامعة طنطا تستقبل أولى المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الغربية محمد طارق

استقبلت اليوم الخميس جامعة طنطا بمجمع الكليات بسبرباى أولى المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ضمن مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المعظم تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

صرح الدكتور محمود ذكي أن المنفذ هو الخامس الذي يتم افتتاحه داخل حرم الجامعة وأول منفذ متنقل، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من العاملين والطلاب بالجامعة، خاصة مع توافر عناصر الجودة وأسعار تنافسية للسلع والمنتجات المعروضة، موضحا استمرار العمل بتلك المنافذ لمدة شهر كامل.

وأضاف الدكتور محمود سليم أن المنفذ المتنقل بمجمع سبرباي يقدم سلع تموينية وغذائية ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن الجامعة تسهم في دعم أسعار السلع لصالح العاملين والطلاب، وأنه يتم يوميا توريد كميات كبيرة منها لضمان حصول جميع الراغبين في الشراء على احتياجاتهم.