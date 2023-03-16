تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 887 شاحنة و 61 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 471 شاحنة و 51 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 416 شاحنة و 10 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث وهي دليلة ، الحرية ، القاهرة وتغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ، الحرية 2 وغادرت السفينتين القاهرة ، دليلة .

كما تم تداول 4600 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل اليوم السفينة سينا بينما يغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر )للسفن الثلاث وهي سينا ، بريدج ، ايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2790 راكب بموانئها.