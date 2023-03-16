اليوم السابع
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تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 16 مارس 2023 10:27 ص
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 887 شاحنة و 61 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 471 شاحنة  و 51 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع ، 416 شاحنة  و 10 سيارة  . 
 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفن الثلاث وهي  دليلة  ، الحرية ، القاهرة وتغادر السفينتين  بوسيدون اكسبريس والحرية2  بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ، الحرية 2 وغادرت السفينتين القاهرة ، دليلة  .
 
كما تم تداول 4600 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل اليوم السفينة  سينا  بينما يغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر )للسفن الثلاث وهي  سينا ، بريدج ، ايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2790 راكب بموانئها.

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