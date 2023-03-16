اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة فتاة عثر عليها متوفية فى الأزبكية

الخميس، 16 مارس 2023 01:54 م
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة فتاة عثر عليها متوفية فى الأزبكية حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة الأزبكية، سرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية حول واقعة وفاة بسبب جرعة مخدرات زائدة، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الازبكية إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد وصول فتاة متوفية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى، ولاجراء التحريات تبين أن الفتاة في العقد الثالث من العمر، وبإجراء الكشف الطبي الاولى تبين أن الوفاة نتيجة تعاطيها جرعة مخدرات زائدة أدت إلى إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.
 
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بدفن جثة الفتاة عقب انتهاء توقيع الكشف الطبي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.
 
 

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