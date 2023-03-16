المشدد 15 عاما لمتهمين فى إعادة محاكمتهما بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، اليوم وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن بالمشدد 15 عاما لمتهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

كما قضت الدائرة الثانية إرهاب بمعاقبة متهم فى أحداث عنف الطالبية بالسجن 5 سنوات.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا"، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.