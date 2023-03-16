البنك الزراعى المصرى يخصص 10 ملايين جنيه قروض ميسرة لأبناء محافظة جنوب سيناء

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، ندوة توعوية للسيدات السيناويات، بهدف توضيح دور البنك الزراعى المصرى فى دعم السيدات بقروض ذات فوائد بسيطة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، وعبد السلام جبلى عضو مجلس الشيوخ، ووكيل البنك المركزى، وجمع غفير من السيدات السيناويات.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إنه جرى تخصيص 10 ملايين جنيه، كقروض ميسرة لأبناء محافظة جنوب سيناء لإقامة مشروعات تربية وتسمين الأغنام، كما سيجرى تمويل المواطنين محدودى الدخل للحصول على الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " إسكان لكل مواطن"، وسيجرى تدشين فرق من البنك للإجابة على أى تساؤلات خاصة بتلك القروض.

وأكد أن البنك يسخر كافة إمكانياته لدعم أبناء جنوب سيناء، وجاء على رأس أولويات البنك الاهتمام بالمرأة السيناوية ودعمها، لذا جرى تدشين مبادرة " منتج باب رزق"، وهى عبارة عن قروض بفائدة بسيطة للسيدات بصورة الرقم القومى، للبدء فى تنفيذ مشروعات صغيرة مثل تربية الحيوانات والطيور والمشغولات اليدوية، بهدف التوسع فى الإنتاج، وتحسين دخل الأسرة.

ولفت إلى أنه جارى التوسع فى افتتاح فروع للبنك فى كافة مدن المحافظة، إضافة إلى أنه سيجرى تطوير الفروع القائمة بالفعل، بهدف تطوير الخدمات التى تقدم للمواطنين، والتيسير على المواطنين من خلال تقديم خدمات على أعلى مستوى بكل مدينة لتوفير نفقات الانتقال من مدينة لأخرى خلال التعامل مع البنك.

ومن جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء، بالمبادرات التى يطلقها البنك الزراعى المصرى لأبناء المحافظة، ودعم الشباب والفتيات لإقامة المشروعات الصغيرة التى من شأنها توفير فرص عمل لهم، وتحسين مستوى الدخل الاقتصادى للأسر السيناوية.

وأكد المحافظ، أن الدعم الذى يقدمه البنك المركزى لأبناء سيناء، سيسهم فى دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، وذلك عن طريق التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة التى ستكبر بالجهد والاجتهاد، وتسهم فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات المختلفة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب.