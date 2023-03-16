أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استكمال خطة المحافظة للتطوير برصف شوارع بمركز صدفا لتحسين حالة الطرق لتحسين حالتها، وتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان تحقيقاً للتنمية المستدامة وخطة مصر 2030 مشيراً إلى تكاتكف الجهود المبذولة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري رصف الشوارع بمدينة صدفا وفقاً للخطة الموضوعة لأعمال التجميل والتطوير التي يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة لافتاً إلى متابعة اعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق "صدفا/طما" الغربي بجوار ترعة نجع حمادي الغربي وهو الطريق البديل للطريق الزراعي الرئيسي (أسيوط/سوهاج) وذلك ابتداءاً من كوبري صدفا حتى كوبرى أولاد إلياس عقب الانتهاء من أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة مشيراً إلى تكليف خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا بالمتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الإنتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر التعاون والتنسيق بين مسئولي الإدارات والجهات المعنية في هذا الشأن من بينها قطاع النظافة والرصف والاشغالات بالمركز.