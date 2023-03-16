إيمان كريم: المرأة المصرية صمام الأمان الاجتماعى للوطن

كتب محمود راغب

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية والتقدير لكل إمراة مصرية، وخصت بالشكر المرأة ذات الإعاقة.

وقالت المشرف العام على المجلس، في تصريحات صحفية لها بمناسبة احتفالات مصر بيوم المراة المصرية، والذي يوافق 16 مارس من كل عام، أن عظيمات مصر أثبتن وبحق انهن صمام الأمان الاجتماعي للوطن، وأن المرأة المصرية كانت ولا زالت تستشعر قيمة البناء الحقيقي في وطنها وأسرتها، ولا استثني من ذلك المراة ذات الإعاقة، التي اثبتت كفاءتها ايضا وقدرتها على البناء والعطاء جنبا إلى جنب مع كل عظيمات مصر.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تهنئة خاصة إلى السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بمناسبة يوم المرأة المصرية، وثمنت إيمانها دوما بادوار المرأة المصرية بشكل عام في مجال القيادة والعمل والبناء، وأدوار المراة ذات الإعاقة بشكل خاص.

ولفتت المشرف العام على المجلس النظر بهذه المناسبة، إلى مبادرة المجلس التي تم اعلانها نهاية الشهر الماضي بعنوان "أسرتي قوتي" وهي مبادرة توعوية تأهيلية تدريبية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل تحفيز و تأهيل الأمهات اللاتي أصيبت أطفالهن بالإعاقة حديًثا على استكمال رحلة الكفاح مع أبنائهن والتغلب على التحديات التي تواجههم، ودعم ومساندة الأمهات الناجحات المتميزات من ذوات الإعاقة او أبنائهن من ذوي الإعاقة و اللاتي أثبتن كفاءاتهم في المجالات العلمية او الاجتماعية او الثقافية او الفنية أو الرياضية و كانت لديهن القدرة على مواجهة التحديات ولديهن قصص كفاح، أو المناصب القيادية ورائدات الأعمال اللواتي تحدين إعاقتهم أو إعاقة أبنائهم واندمجوا في المجتمع، وتسليط الضوء على الرفقاء والأصدقاء المساندين لأصدقائهم من ذوي الإعاقة وتوضيح دورهم الهام في تشجيعهم ودعمهم، وتشجيع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على مساندة هذه الأسر وتوفير وسائل الدعم لتوفير حياة كريمة لهم ، وتسليط الضوء علي قصص نجاح الأسر المصرية المتميزة اللائي أثبتوا نجاحهم رغم إعاقاتهم ورعاية الأبناء أو إعاقة أبنائهم في الحفاظ على تماسك الأسرة.