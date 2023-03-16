إطلاق دعوة أوروبية لحصول 35 ألف شاب على تذاكر قطار مجانية لاستكشاف أوروبا

فاطمة شوقى

أطلقت المفوضية الأوروبية دعوة بعنوان "اكتشف أوروبا"، والتى بموجبها سيحصل 35 ألف شاب على تذكرة قطار مجانية لاستكشاف أوروبا.

وذكرت المفوضية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى - أن التقديم للفوز بالدعوة سينتهى فى 29 مارس الجارى، وسيتمكن المتقدمون الناجحون المولودون بين 1 يوليو 2004 و30 يونيو 2005 من السفر فى أوروبا لمدة تصل إلى 30 يومًا خلال فترة السفر من 15 يونيو 2023 إلى 30 سبتمبر 2024.

وأشارت إلى أن الدعوة مفتوحة لمقدمى الطلبات من الاتحاد الأوروبى والدول الثالثة المرتبطة المشتركة فى برنامج (Erasmus +)، مثل أيسلندا وليختنشتاين ومقدونيا الشمالية والنرويج وصربيا وتركيا.

وأضاف البيان أن هذا العام، سيتمكن المشاركون من اكتشاف طريق "باوهاوس" الأوروبى الجديد، الذى تم افتتاحه فى يناير 2023؛ بهدف إلهام الشباب عند اختيار وجهاتهم وزيادة الوعى بأهمية جعل الاتحاد الأوروبى "جميلًا ومستدامًا معًا"، كما سيستمر المشاركون أيضًا فى الاستفادة من المبادرات التى تم إطلاقها فى عام 2022 خلال العام الأوروبى للشباب، لتعزيز مهارات الشباب الأوروبى فى مجالات عديدة من بين ذلك الهندسة المعمارية والموسيقى والفنون الجميلة والمسرح والأزياء والتصميم.

وأشار البيان إلى أن مسافرى ( DiscoverEU) سيتمكنون أيضا من زيارة عواصم الثقافة الأوروبية والوجهات المضافة على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمى المرموقة، أو حاملى علامة التراث الأوروبى، علاوة على ذلك، سيمكنهم أيضًا التوقف عند المواقع التى تحمل علامة (Access City Award) مع أكثر من 40 ألف فرصة خصم على وسائل النقل العام والثقافة والإقامة والطعام والرياضة وغيرها من الخدمات المتاحة فى البلدان المؤهلة.