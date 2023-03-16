إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح بمناطق متفرقة بالجسم نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل على طريق الزقازيق الإسماعيلية الزراعى أمام كوبرى البعالوة دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى امام كوبرى البعالوة دائرة مركز التل الكبير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من موسى سيد محجوب 24 عاما مقيم بالفيوم ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم

وأحمد توبة محمد على 28 عاما، مقيم الفيوم مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وعبد الجيد توبة محمد 21 عاما مقيم بالفيوم، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.