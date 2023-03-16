أطفال الخير.. تلاميذ ابتدائي يجمعون 15 ألف جنيه من مصروفهم لتوزيع شنط رمضانية

بنى سويف هانى فتحى

دشن مجموعة من تلاميذ الصف السادس الابتدائى بقرية العجاردة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، مبادرة، قاموا خلالها بتوزيع 80 شنطة رمضانية تضم مستلزمات غذائية بعدما نجحوا فى جمع مبلغ 15 ألف جنيه من تلاميذ المدرسة بمشاركة عدد من أهالى القرية.

وبدأ مجموعة من أطفال الصف السادس الابتدائى بالمدرسة الابتدائية بالقرية بالبدء فى جمع مبالغ مالية من بعضهما البعض، حيث تمكنوا من جمع 7 آلاف جنيه من تلاميذ المدرسة بالإضافة إلى مشاركة العديد من أهالى القرية فى المبادرة، حيث تمكنوا من شراء مستلزمات الشنط الرمضانية بمبلغ 15 ألف جنيه.

وقال محمود العجرودى أحد شباب قرية العجاردة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، إنه فوجىء بمجموعة من تلاميذ أحد الفصول بالصف السادس الابتدائى بمدرسة القرية الابتدائية، قاموا بتجميع مبلغ مالى من مصروفهم لشراء بعض المستلزمات الغذائية لتجهيز عدد من الشنط لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل القرية، لافتًا إلى أن الأطفال قاموا بشراء المواد الغذائية على مراحل مختلفة، مشيراً إلى أنهم قاموا بتجهيز الشنط عقب الانتهاء من شراء كافة المواد الغذائية.

وأضاف محمود أن الأطفال قاموا بتجميع وتجهيز نحو 80 شنطة وتم توزيعها من خلال الاعتماد على كشف صادر من أحد الجمعيات الخيرية بالقرية يحتوى على أسماء الأسر الاكثر احتياجا.