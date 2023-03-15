2 عبوة زيت و2 كيس أرز بـ99.. أبرز العروض بمعارض "أهلا رمضان" فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تشغل أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة، اهتمام المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية، فوفقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان من عام 1444 هجريا.

وتتيح معارض "أهلا رمضان" في الجيزة، كافة السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت من والألبان واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات وغيرها بتخفيضات تصل لـ30%، حيث تضخ وزارتي التموين والزراعة كميات وفيرة من السلع الأساسية يوميا بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

وتستقبل 7 معارض لـ"أهلا رمضان" المواطنين يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً، وذلك بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة في المنيب، وبشارع بورسعيد في البدرشين، وبشارع شكري القواتلي في العياط، وبطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق.

وجاءت أبرز العروض في معارض "أهلا رمضان" في الجيزة، على النحو التالي:

-شنطة سلع بـ128 جنيها، تحتوى على 2 كيس أرز ، و2 كيس سكر، و2 عبوة زيت.

-شنطة سلع بـ99 جنيها، تضم 2 عبوة زيت و2 كيس أرز، أو 2 عبوة زيت و2 كيس سكر.

وتتيح المعارض كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل لـ30%، على النحو التالي:

أسعار السلع الأساسية

-الزيت (800مللى) بـ35 جنيها.

-زيت عباد (800مللي) بـ60 جنيها.

-زيت عباد (1.600مللي) بـ116 جنيها.

-زيت الذرة (800مللي) بـ70 جنيها.

-زيت خليط (1لتر) بـ53.5 جنيه.

-زيت خليط (2.100 مللي) يتراوح ما بين 112 و 116 جنيها.

-الخل المدعم (900مللي) بـ5 جنيهات.

-الأرز (1كيلو) بـ14.5 جنيه.

-السكر (1كيلو) بـ14.5 جنيه.

-الدقيق (1 كيلو) بـ18 جنيها.

-المكرونة أو الشعرية (400جم) بـ10 جنيهات.

-الطحينة (350جم) بـ26.5 جنيه.

-الحلاوة الطحنية (125جم) بـ14 جنيها.

-الحلاوة الطحنية (250جم) بـ28 جنيها.

-الفاصوليا (500جم) بـ19 جنيها.

-اللوبيا (500جم) بـ19 جنيها.

-الفول المعبأ (500جم) بـ12 جنيها.

-العدس (500جم) بـ21 جنيها.

-السمنة (700جم) بـ50 جنيها.

-السمنة (1.500جم) تتراوح ما بين 99 و 101 جنيه.

-السمنة (2.500جم) بـ163 جنيها.

-كيس الملح بـ1 جنيه.

-الشاي (40جم) يتراوح ما بين 4.5 جنيه و10 جنيهات.

-الشاي (250جم) يتراوح ما بين 39 و 48.5 جنيه.

-لحم سوداني بـ165.

-الكبدة البلدى بـ170 جنيها.

-اللحم المفروم بـ160 جنيه.

-كيلو الفراخ البرازيلي المجمد بـ65 جنيها.

-الفراخ البرازيلي (1.100جم) بـ71.5 جنيه.

-الفراخ البرازيلي (1.200جم) بـ78 جنيها.

-الفراخ البرازيلي (1.300جم) بـ84.5 جنيه.

-طبق لحمة مفرومة (500جم) بـ60 جنيها.

-طبق لحمة (500جم) بـ60 جنيها.

أسعار المكسرات وياميش رمضان

-كيلو البلح السكودي بـ25 جنيها.

-كيلو البلح الملكابي بـ40 جنيها.

-كيلو البلح الشامية بـ35 جنيها.

-كيلو بلح قرن الغزال بـ40 جنيها.

-كيلو بلح الكراميلا بـ30 جنيها.

-جميع أنواع بلح العينات بـ30 جنيها.

-كيلو الكركديه الأسواني بـ150 جنيها.

-كيلو الدوم الأسواني بـ50 جنيها "عرض خاص".

-كيلو الفول البلدي بـ30 جنيها.

-كيلو التمر الهندى "صوابع" بـ70 جنيها.

-كيلو الزبيب الإيراني بـ100 جنيه.

-كيلو الزبيب الجولدن المصري بـ80 جنيها.

-كيلو الزبيب المصري بـ60 جنيها.

-كيلو الزبيب الأحمر المصري بـ50 جنيها.

-كيلو اللوز المقشر الأمريكي بـ260 جنيها.

-كيلو عين الجمل المقشر بـ260 جنيها.

-كيلو الكاجو بـ360 جنيها.

-كيلو الفستق الأمريكي الكبير بـ460 جنيها.

-كيلو الفستق الصغير بـ440 جنيها.

-كيلو البندق يتراوح سعره ما بين 280 و 300 جنيها.

-كيلو عين الجمل أو اللوز أو البندق (الحصى) بـ140 جنيها.

-الفول السوداني المقشر الحلواني بـ80 جنيها.

-جوز الهند بـ90 جنيها.

-قمر الدين يتراوح سعره ما بين 20 و 75 جنيها.

-لفة التمر الهندي المغلف بـ30 جنيها.

-بلح الوادي "الطري" يتراوح سعره ما بين 35 و45 جنيها.

-البلح "الناشف" يتراوح سعره ما بين 20 و 69 جنيها.

-بلح بالمكسرات بـ50 جنيها.

-كيلو السوبيا بـ90 جنيها.

-كيلو عصائر التمر أو البرتقال أو اليوسفي أو قمر الدين أو المشمش (البودرة) بـ60 جنيها.

-كيلو السمسم بـ100 جنيه.

-كيلو التمر الهندي "كور أسواني" بـ50 جنيها.

-الخروب القبرصي يتراوح سعره ما بين 140 و 160 جنيها.