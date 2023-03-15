وقال ولي عهد الكويت، خلال استقباله اليوم الأربعاء، وزراء وممثلى وزراء إعلام الدول العربية والخليجية المشاركين في اجتماعات الدورة العادية الـ98 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب وذلك بمناسبة انعقادهما بدولة الكويت، "إننا نقدر لكم وضع القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب فى أولويات طرحكم في اجتماعاتكم مشددين على أهمية تضافر الجهود لإبراز القضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي وجعل الخطاب الإعلامي من وسائل تناولها والدفاع عنها."



وفي هذا المقام، تجدد دولة الكويت دعمها الكامل الجاد لكل ما من شأنه الوصول إلى حل عادل شامل لهذه القضية وفق الشرعية الدولية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف الشيخ مشعل الصباح أنه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فعليكم واجب التوعية اللازمة وخصوصا لفئة الشباب وتنمية إدراكهم لمجابهة ومواجهة أي أفكار هدامة تستهدف عقولهم ومصائرهم في ظل معلومات مغلوطة قد يقف بعض شبابنا المستهدف أمامها تائها.



ونوه ولي عهد الكويت إلى إن حضور الوزراء اليوم المرحب به في هذا الحدث الإعلامي وأن ما يتوصلون إليه من نتائج وقرارات تخدم وزارات الإعلام العربية والمنظمات والاتحادات الإعلامية يبلور، بلا شك، أن حرصكم على الارتقاء بالإعلام العربي يعكس صورة مشرفة للتلاحم والتعاون بين بلداننا العربية من خلال توحيد الخطاب الإعلامي.



وقال ولي عهد الكويت في هذا الصدد بات لزاما على المعنيين بالإعلام في العالم لاسيما دولنا العربية أن يكثفوا جهودهم في التصدي للشائعات ومواجهة مخاطرها ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبارا وأحداثا غير صحيحة قد تؤدي إلى إحداث فتن بين الأفراد تمتد -أحيانا- إلى خصومات وصراعات بين الشعوب والبلدان .



تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر يترأس الوفد المصري المشارك في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب.