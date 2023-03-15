وأضاف ريزنيكوف - في إيجاز صحفي مشترك مع وزير الدفاع الهولندي كاجسا أولونجرين في أوديسا، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الأمر الذي يحظى بأهمية أساسية هو تزويد الأشخاص الذين يعيشون في إفريقيا وآسيا - والذين قد يواجهون الجوع - بالغذاء، كما أن الفترة سواء كانت 60 أو 90 يوما، هى موضوع نقاش على طاولة المفاوضات، ومن الضروري عدم وقف صفقة الحبوب.

يذكر أنه في الفترة ما بين 6 و 12 مارس 2023، تم تصدير ما مجموعه 654 ألف طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ البحرية في منطقة أوديسا؛ ما يمثل انخفاضا بنسبة 36% مقارنة بالأسبوع السابق.