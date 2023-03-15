قال وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف اليوم الأربعاء "إن الهدف الذى يمثل أولوية لأوكرانيا هو مواصلة تشغيل "ممر الحبوب" للحيلولة دون انتشار الجوع فى العالم، سيتم تحديد مدة الاتفاقية على طاولة المفاوضات".
وأضاف ريزنيكوف - في إيجاز صحفي مشترك مع وزير الدفاع الهولندي كاجسا أولونجرين في أوديسا، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الأمر الذي يحظى بأهمية أساسية هو تزويد الأشخاص الذين يعيشون في إفريقيا وآسيا - والذين قد يواجهون الجوع - بالغذاء، كما أن الفترة سواء كانت 60 أو 90 يوما، هى موضوع نقاش على طاولة المفاوضات، ومن الضروري عدم وقف صفقة الحبوب.
يذكر أنه في الفترة ما بين 6 و 12 مارس 2023، تم تصدير ما مجموعه 654 ألف طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ البحرية في منطقة أوديسا؛ ما يمثل انخفاضا بنسبة 36% مقارنة بالأسبوع السابق.
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