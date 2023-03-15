نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية لمديرية التربية والتعليم على كورنيش النيل

المنيا – حسن عبد الغفار

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، مساء اليوم، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بكورنيش النيل، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 104، والذي يوافق 18 مارس من كل عام، بحضور حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا وعدد من الجهات المعنيه .

شهد نائب المحافظ، عددا من العروض المسرحية والفنية والاناشيد الوطنية، وفريق الكورال، بمشاركة ايجابية وفعالة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة لتعزيز روح الولاء والانتماء.

ويتقدم نائب محافظ المنيا، بخالص التهاني لأهالي محافظة المنيا، بمناسبة العيد القومي "104"، داعيا المولي عز وجل أن يعيده علي بلادنا بكل الخير والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يتقدم نائب المحافظ بخالص التحية والإعزاز والتقدير لارواح شهداء الوطن بصفة عامة، والشهداء من أبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، والذين ضحوا بحياتهم فداءً لترابه الغالي.



احتفالية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا علي كورنيش النيل (3)



احتفالية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا علي كورنيش النيل (2)



احتفالية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا علي كورنيش النيل (1)



احتفالية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا علي كورنيش النيل (4)



احتفالية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا علي كورنيش النيل (5)