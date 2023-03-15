اليوم السابع
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مسجل خطر يكشف مصدر حصوله على كيلو ونصف من الحشيش المخدر بعد ضبطه بالقاهرة

الأربعاء، 15 مارس 2023 01:54 م
مسجل خطر يكشف مصدر حصوله على كيلو ونصف من الحشيش المخدر بعد ضبطه بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أرشد مسجل خطر تم القبض عليه فى القاهرة وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الحشيش، أمام رجال المباحث، عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر، ليتولى ترويجه بين عملائه. 

 

وذكر المتهم خلال اعترافاته، بتخزينه المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع زبائنه، واعترف بحيازة الحشيش بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله سيارة "أجرة"، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 105,000 جنيه تقريبًا فتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 

 


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