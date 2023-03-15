مدارس النيل تعلن بدء قبول طلبات التوظيف فى عدة فروع للمدارس

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية عن بدء قبول طلبات التوظيف للوظائف الإدارية والخدمات المساعدة بالفروع: ( أكتوبر، زايد، السادات، العبور، الشروق، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة) للعام الدراسي 2024/2023.

التقديم والإطلاع على متطلبات الوظائف من اللينك:

https://nes.moe.gov.eg/admission-staff.html

للإطلاع على الوظائف المتاحة ومتطلباتها من اللينك:

https://nes.moe.gov.eg/Docs/NEIS-Jobs-Announcement-2023-2024.pdf

الجدير بالذكر أن طالب مدارس النيل المصرية الدولية يحصل على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد إتمام التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، وهي شهادة النيل الثانوية الدولية والتي تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج.

ويتم مراجعة وتحديث مناهج هذا النظام التعليمي من قبل متخصصين مصريين وبريطانيين، فضلًا عن تأهيل وتدريب المعلمين بالمدارس بشكل دوري ومستمر عن طريق هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كمبريدج البريطانية وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين في نظام النيل التعليمي الدولي؛ لضمان الحصول على أعلى جودة تعليمية.