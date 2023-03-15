محافظ الغربية يفتتح معرض أياد الغربية لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، معرض أيادي الغربية لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الأساسية للأسرة المصرية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

بحضور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية ، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، و يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، و أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد العلقمي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وتفقد محافظ الغربية أقسام المعرض والذي شارك فيه (طلاب الجامعة التكنولوجية بسمنود، منصة أيادي مصر، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التعليم الصناعي والزراعي، نادي الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة، جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني مبادرة مشغلي) ، داخل ٤٤ قسم يضم منتجات (مواد غذائية، ألبان، ، مخبوزات، ملابس، أحذية، مشغولات جلدية، مشغولات يدوية ومنتجات تراثية).

وأوضح رحمي أن المعرض يشارك فيه عارضين من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، وذلك ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشاد المحافظ بجودة وتنوع المعروضات، مشيرا إلى أن المعرض يعد فرصه جيدة للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية، موجهاً بتنظيم اجتماع يضم كافة العارضين لبحث آليات دعمهم.