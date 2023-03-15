وقال الكاتب الصحفي كرم جبر - خلال المحاضرة ألقاها اليوم الأربعاء، بجامعة الكويت تحت عنوان " التحديات التى تواجه الإعلام العربى في ظل المتغيرات العالمية - أن هناك توجها عربيا نحو اللحاق بالتقدم التكنولوجي خاصة في المجال الإعلامي والوصول إلى مراكز عالمية متقدمة .

وأضاف أنه من خلال الأبحاث والدراسات المستمرة والتطوير وتأهيل الشباب يمكننا تحقيق ذلك مشيرا إلى أن الإعلام الحالي " المنظم " يعاني من نسبة تراجع في تأثيره نظرا لظهور إعلام السوشيال ميديا الذي يخاطب المواطن بلغته البسيطة.

وأشار الكاتب الصحفي كرم جبر إلى ضرورة وجود إطار عربي متكامل للتصدي لأي تجاوزات إعلامية يتم بثها عبر المنصات الإعلامية الجديدة والتي تتضمن احيانا تجاوزات تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإسلامية والعربية .

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام خلال المحاضرة التي ألقاها أمام طلاب وعمداء كليات جامعة الكويت أن المستقبل القادم أمام الشباب وخاصة الإعلاميين إذا تسلحوا بالتعلم والتطوير ورفع قدراتهم لمواكبة وتيرة التغيرات العالمية والهائلة في مجال الإعلام .