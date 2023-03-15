وانضمت أعداد ضخمة من المضربين إلى احتجاج خارج مقر رئيس الوزراء في "داونينج ستريت"، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



كان العديد من أعضاء النقابات المشاركة يتحدثون في تجمع حاشد في ميدان "ترافالجار" وسط العاصمة حيث انتقدوا الحكومة بشدة بسبب تعاملها مع الخلافات بسبب قضايا الخلاف على زيادة المرتبات.



وقال مارك سيروتكا، الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية: "سنضرب عن العمل حتى نحقق ما نريد".



وشارك في مظاهرات اليوم ما يصل إلى نصف مليون من الأطباء والمعلمين وموظفي الخدمة المدنية والمحاضرين في الجامعات وسائقي مترو أنفاق لندن وصحفيي هيئة الاذاعة البريطانية وعمال شركة أمازون بسبب الخلافات حول الأجور والمعاشات، مع تحذيرات بمزيد من الإضرابات إذا لم يتم حل هذه النقاط الخلافية.



وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن عمدة لندن (التابع لحزب العمال المعارض) تلقى 6 مليارات جنيه إسترليني كتمويل إضافي للنقل في العاصمة، مضيفًا: "لذا فإن كوننا في الوضع الذي نجد أنفسنا فيه اليوم هو ببساطة أمر غير مقبول".