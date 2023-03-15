طرح كافتيريات ومحلات بنظام التأجير فى منتجع العائلات بالغردقة بمزاد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر ، طرح مزايدة علنية لتأجير 2 كافتيريا، و5 محلات تجارية بنظام الأيجار الشهرى، وذلك بمنتجع العائلات، ومحل اخر بشاطئ العائلات 2 وسط مدينة الغردقة .

وأكدت المحافظة أن من المقرر أن يتم عقد الجلسة يوم 22 مارس الجارى، حيث يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر منتجع العائلات مقابل 309 جنية، والتأمين الاجتماعي للكافتيريا 25 الف جنية والتأمين للمحل 15 الف جنية، ان الجلسة تعقد يوم 22 مارس الجارى فى تماما الساعة العاشرة صباحا بمنتجع العائلات بمدينة الغردقة .

وأعلن منتجع العائلات بمدينة الغردقة عن فتح باب العضوية لـ 500 عضوا عاملا، خلال الفترة من 1 ابريل المقبل حتى نهاية الشهر، وذلك نظير رسوم قيد 15 الف جنيه، واشتراك سنوى 100 جنيه للعضو، 75 للعضو التابع، و50 جنية الكارنية، و 3000 جنيه لمن يرغب فى عمل عضوية شاملة لحديقة الاسرة ومنتجع العائلات وشاطئ العائلات ١، على يتم سحب استمارة العضوية من شئون العضوية بمنتجع العائلات بالغردقة.



