"صحة المنيا" تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ1733 حالة بقرية الفرجانى بمركز بنى مزار

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الفرجانى التابعة لمركز بنى مزار خلال يومى 13 و14 مارس الجارى، حيث تم الكشف الطبى على 1733 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه، أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 277 حالة جراحة، 455 حالة أطفال، 233 باطنة، 120 قلب، 96 نساء، 81 أسنان، 213 جلدية، و168 أنف وأذن، و90 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 106 مترددا، و4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 122 مترددا، وخلع اسنان لـ7 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 41 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 81 مترددا، وذلك من خلال 11 عيادة متنقلة.