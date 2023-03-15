وذكرت القوات البرية الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، أن اللواء الهندسي الثالث التابع لها يجري مع كتيبة المهندسين التابعة لفرقة المشاة الثانية، فرقة الاستدامة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدريبات مشتركة على عبور الأنهار، منذ يوم 6 مارس الجاري، حتى بعد غد الجمعة، فى ساحة تدريب في مدينة يونتشيون الحدودية على بعد 62 كيلومترا شمال سول.

وأوضحت القوات البرية أن التدريبات تركز على التحقق من التشغيل البيني بين الأصول العابرة للجسر للحلفاء، حيث ينضم حوالي 400 جندي من الجيشين إلى التدريبات، مع حشد حوالي 50 قطعة من المعدات مثل الجسور العائمة المؤقتة والطائرتين المروحيتين الهجوميتين من طراز أباتشي.