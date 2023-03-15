سفير بريطانيا بالقاهرة يزور السيد البدوى فى طنطا.. ويعلق: قيمة روحية وتاريخية

كتبت ريهام عبد الله

زار جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، مسجد السيد البدوى بطنطا، على هامش زيارته للمدينة، ونشر فيديو من أمام المسجد الشهير عبر حسابه بـ"تويتر"، وعلق: "صباح الخير، صباح الفل للجميع، أنا دلوقتى فى طنطا وورايا مسجد السيد البدوى، قيمة روحية وتاريخية، ومكان جميل بصراحة هروح دلوقتى للمحلة الكبرى، بس الأول حلويات".



السفير البريطانى بالقاهرة

صباح الخير من #طنطا 🕌 pic.twitter.com/s1MW4lOlkM — Gareth Bayley, British Amb to Egypt 🇬🇧🇪🇬 (@GarethBayleyUK) March 15, 2023

محافظ الغربية يبحث مع السفير البريطانى تعزيز الشراكة وتبادل الثقافات

ومن جهته، استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، على هامش زيارته لعدد من المواقع داخل المحافظة.

ورحب محافظ الغربية بالسفير البريطانى على أرض الغربية، متمنيا له زيارة موفقة، مؤكداً على أهمية وعمق العلاقات بين الدولتين فى مختلف المجالات، وأن تلك الزيارات تأتى بهدف التكامل وتنمية وتعزيز الشراكة، وتبادل الثقافات والخبرات والوفود فى شتى المجالات المختلفة.

وقال محافظ الغربية، إن الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية والخدمية والتنموية، والتى تم تنفيذها خلال الـ8 سنوات الماضية فى الغربية وكافة المحافظات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت من مصر نقطة جاذبة للاستثمارات.

واستعرض رحمى مع بايلى أبرز المقومات الصناعية والزراعية والسياحية التى تتميز بها محافظة الغربية والفرص الاستثمارية فى تلك القطاعات، خاصة أن المحافظة قد أطلقت مبادرة دعم القرى المنتجة، والتى يبلغ عددها 23 قرية منتشرة فى أرجاء المحافظة، ولديها من المقومات ما يجعل تلك القرى فرصة استثمارية ذات فائدة ويمكنها من الإنتاج والتصدير إلى الخارج.

ومن جانبه، أعرب السفير البريطانى عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، مشيدا بالوضع التنموى الذى تم بالمحافظة، لذا كانت الغربية المحطة الأولى لزيارته فى محافظات الدلتا.

ويذكر أن الزيارة تشمل تفقد أعمال التطوير بمسجد السيد البدوى وزيارة المجمع الصناعى وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.