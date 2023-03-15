اليوم السابع
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سارق فيلا محمد صلاح يدلى باعترافات تفصيلية لواقعة السرقة.. تعرف عليها

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:37 م
سارق فيلا محمد صلاح يدلى باعترافات تفصيلية لواقعة السرقة.. تعرف عليها المتهمون بسرقة فيلا محمد صلاح مع المسروقات
كتب محمود عبد الراضي

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اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم بسرقة فيلا النجم العالمي محمد صلاح، قائلا:" كنت أعمل فرد أمن بالمجمع السكني الذي توجد به الفيلا، ونظرا لعلمي بخلوها من السكان استعانت بصديق لي "بلدياتي" من الإسماعيلية وسرقناها.
 
وحول كيفية ارتكاب الواقعة، قال المتهم:" تسللنا للفيلا، وتسلقنا السور، ونجحنا في سرقة "عدد من الأحذية الرياضية – ميدالية فضية – قطعة من الكريستال – عدد من أجهزة الريسيفر".
 
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الجارى من مدير أعمال أحد لاعبى كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصين "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه" - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 2 مارس الجارى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.
 
وتم ضبط كافة المسروقات (عدد من الأحذية الرياضية – ميدالية فضية – قطعة من الكريستال – عدد من أجهزة الريسيفر)، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

محمد صلاح

فيلا محمد صلاح

سرقة فيلا محمد صلاح

الداخلية

لصوص

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي



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