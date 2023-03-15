جداريات على الأسوار وختام دورى كأس المياه لحملة ترشيد الاستهلاك بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استمرت اليوم فعاليات اليوم السادس من الحملة القومية لترشيد الاستهلاك بمركز ومدينة القصاصين تحت شعار كل نقطة بتفرق ضمن فعاليات الاحتفال ب اليوم العالمى للمياه ، حيث شهدت فعاليات اليوم تنفيذ العديد من الانشطة الترفيهية والثاقفية والتوعوية والرياضية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن الفعاليات استمرت على مدار اليوم مستهدفة كافة شرائح المجتمع ، حيث شهدت الفعاليات اليوم عمل رسم جرافيتى على أسوار محطات مياه الشرب بمشاركة طلاب كلية التربية الفنية بجامعة قناة السويس والتى استهدفت الرسائل التوعوية المختلفة لترشيد مياه الشرب.

كما شهدت الفعاليات تنفيذ العديد من الانشطة التوعوية بالمدارس والمعاهد الازهرية بالقصاصين بمدارس القصاصين الثانوية المشتركة ، ومدرسة القصاصين الرسمية للغات ، حيث شملت الانشطة الندوات التثقيفية والدينية للطلاب حول اهمية وضرورة المياة في الحياة والحفاظ عليها ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك حيث تم التعريف بالمجهودات المبذولة من الدوله لتوصيل كوب مياه لكل مواطن، واهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة لرفع الوعي المائى لدى طلاب المدارس ، وتنفيذ ورش سباكة خفيفة للاطفال للتعرف على مبادىء السباكة الحفيفية ، وتنفيذ ورش فنية ومسابقات متنوعة ، بالاضافة الى تنفيذ عدد من الالعاب التفاعلية لطلاب المدارس القائمة على فكرة الترشيد بشكل مبسط للاطفال.

وفى سياق متصل اشار رئيس الشركة ان الفعاليات اليوم تضمنت ختام دورى كأس كرة القدم " دورى المياه " حيث استمرت مباريات الدورى على مدار الاربعة ايام الماضية بين عدد من الفرق الرياضية الممثلة لمراكز الشباب المختلفة بالقصاصين والذى انتهى بفوز فريق كرة القدم بمركز شباب الكوع وفوزه بكأس البطولة .

كما تضمنت الفعاليات تكريم العديد من ممثلى الجهات التنفيذية المشاركة بفعاليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك على جهودهم المبذولة من اجل انجاحها وتوصيل رسالة ترشيد الاستهلاك لكافة شرائح المجتمع.

مؤكدا على أهمية قيام الشركة بتنفيذ تلك الحملات التوعوية على مستوى محافظات القناة وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وبمشاركة الوزرات والجهات المعنية الازهر الشريف والاوقاف والكنيسة والثقافة والشباب والرياضة.

واشار رئيس شركة محافظات القناة الى ان تنظيم الحملات التوعوية بترشيد استهلاك المياه يأتى فى اطار تطبيق سياسات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة الهادفة للارتقاء بمستوى الاداء المؤسسى وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني و إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي ودور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة محافظات القناة للحفاظ على الاصول وتنمية الاستثمارات بقطاع المياه والصرف الصحى.