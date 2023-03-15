وأفاد موقع "داتش نيوز" الإخباري الهولندي بأن التصويت يأتى وسط استياء واسع النطاق من حكومة رئيس الوزراء مارك روته، وغضب المزارعين من خطط للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين.

وكانت الحكومة الهولندية، أعلنت مطلع الصيف الماضي، سعيها إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين في البلاد بنسبة 70 بالمائة في عشرات المناطق الزراعية، وذلك بالنظر إلى أن قطاع الزراعة ينتج كميات كبيرة من انبعاثات غاز النتروجين، وهو من غازات الدفيئة المنبعثة بشكل خاص من الأسمدة والسماد العضوى، كما أن الأبقار تعد من خلال أجهزتها الهضمية، إحدى المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية.

ويرى المزارعون أن اللوائح البيئية الجديدة للحكومة بشأن خفض انبعاثات النتروجين، "مبالغ فيها" وأن الخطط الحالية لحل تلك المشكلة "غير عادلة وغير فعالة".