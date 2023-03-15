اليوم السابع
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انطلاق مبادرة "صحتك بالدنيا" لعلاج السمنة وتشوهات القوام بالبحيرة

الأربعاء، 15 مارس 2023 06:25 م
انطلاق مبادرة "صحتك بالدنيا" لعلاج السمنة وتشوهات القوام بالبحيرة مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة
البحيرة - ناصر جودة

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إنطلقت اليوم فاعليات مبادرة "صحتك بالدنيا" والتى تنظمها وزارة الشباب بوحدة الطب الرياضي بمدينة دمنهور بالبحيرة والتى تستهدف علاج السمنة وتشوهات القوام والجسم.
 
وتضمنت مبادرة " صحتك بالدنيا " الكشف على المرضى بشكل مجانى على أيدى استاذه وأطباء متخصصين فى مجال التغذية بالاضافة الى ندوات توعوية لمواجهة السمنة المفرطة وتأثيرها على صحة المواطنين خاصةالشباب وفى نهاية الندوات   تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين فى تلك المبادرة.
 
شارك فى فعاليات المبادرة الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والدكتور ابراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة والدكتور طلعت محمد قدري والدكتور احمد عبد الفتاح عمران اساتذه بكلية التربية الرياضية. 
 
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات والمبادرات الجديدة بجميع مراكز المحافظة.
 
وأضاف أنه تم تنفيذ عدة مبادرات للشباب خلال الفترة الأخيرة لرفع مستوى  وعى الشباب وتنمية قدراتهم العقلية والبدنية، ومنها مبادرة وعى نحو مجتمع أمن ومستقر والتى تم تنفيذها بمراكز الشباب.
 
وأوضح  وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أن مبادرة "صحتك بالدنيا" التى تم تدشينها اليوم  الاربعاء بوحدة الطب الرياضي بمدينة دمنهور، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب الذى وجه بتنفيذ مثل هذه المبادرات التي تستهدف تنمية قدرات الشباب، ورفع مستواهم البدنى والصحى.
 
 
مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة (1)
مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة (1)

مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة (5)
مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة (5)

مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة (4)
مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة (4)

مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة (3)
مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة (3)

مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة (2)
مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة (2)
 
 
 
 
 
 

مبادرة صحتك بالدنيا

محافظة البحيرة

وزارة الشباب

مديرية الشباب بالبحيرة

تشوهات القوام

علاج السمنة



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