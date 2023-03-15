النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق بعقار فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق ببنها، في محافظة القليوبية ندب المعمل الجنائي لفحص سبب نشوب حريق بحجرة نوم أطفال بشقة سكنية كائنة بالطابق الثالث بإحدى الأبراج السكنية بالكورنيش، حيث جرى على الفور الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له؛ دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بشقة سكنية كائنة بالطابق الثالث بإحدى الأبراج السكنية بكورنيش مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتبين أن الحريق شب في حجرة نوم أطفال كائنة بتلك الشقة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق وملابساته وسؤال مالك الشقة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بعقار مكون من 6 أدوار بشارع النبراوي أمام نادى الشرطة ببنها بمنطقة سوق الخضار بمدينة بنها.