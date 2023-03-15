القبض على لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قسم شرطة الزيتون من ضبط أحد الأشحاص مقيم بدائرة قسم المطرية عقب قيامه بخطف هاتف محمول من أحد المواطنين حال سيره بدائرة القسم مستخدمًا دراجته النارية، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف بأسلوب "الخطف" واعترف بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية" شخصين تم ضبطهما.

وتمكن قسم شرطة الأميرية من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" عقب قيامهما بخطف هاتف محمول من أحد المواطنين حال سيره بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبحوزتهما هاتفين محمول من متحصلات واقعتين سرقة، دراجة نارية "بدون لوحات" المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.